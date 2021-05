Um Sonndeg war d'Wieder nawell launesch. Uechter d'Land gouf et deels Donnerwiederen, Knëppelsteng a gréisstendeels ganz vill Reen.

Ënnert anerem sinn zu Déifferdeng an zu Koler Knëppelsteng gefall. An der Stad huet et iwwerdeems ganz staark gereent.

Knëppelsteng um Sonndeg (16. Mee 2021) Zu Koler lounge se 2cm héich op der Strooss

© Olivier Juckem

De CGDIS mellt an hirem Bulletin um Méindeg de Moien, dass zu Kënzeg e Sonndeg den Owend zwee mol de Blëtz ageschloen wier, wouduercher et zu Bränn koum. D’Pompjeeë vu Käerjeng waren am Asaz. Et gouf keng Blesséierter.