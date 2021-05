De 17. Mee ass den internationalen Dag géint d'Diskriminatioun vun Homosexuellen, vun Trans-Mënschen a vun Intersex-Mënschen, de sougenannten Idahobit-Dag.

An enger Zäit, an där a verschiddenen EU-Länner grouss Réckschrëtt gemaach ginn, wat d'Rechter vu sexuellen a geschlechtleche Minoritéiten ugeet, wier et wichteg, Zeechen ze setzen. Dat hätt d'Europäesch Parlament zum Beispill gemaach, wéi et d'EU am Mäerz als "LGBTI-Freedom-Zone" deklaréiert huet, sou de Co-President vum LGBTI-Intergrupp am EU-Parlament Marc Angel. E Méindeg, um iinternationalen Dag géint d'Diskriminatioun vun Homosexuellen, vun Trans-Mënschen a vun Intersex-Mënschen, de sougenannten Idahobit-Dag. D'Fanny Kinsch huet mam LSAP-EU-Deputéierte geschwat.

Idahobit-Dag / De Reportage vum Fanny Kinsch

"De 17. Mee 1990 gouf d'Homosexualitéit gestrach vun der internationaler Lëscht vu Krankheete bei der Weltgesondheetsorganisatioun. (...) Ugangs huet deen Dag Idaho-Day geheescht, do war et just International Day Against Homophobia, well eben deemools nach net sou vill iwwer Trans-Mënschen an Intersex-Mënsche geschwat ginn ass, leider. Dofir heescht et elo Idahobit, fir dass mer vill méi inklusiv sinn."

Den Ament géingen d'Rechter vun LGBT-Persounen a Fro gestallt ginn, a Länner wéi Polen an Ungarn, ma och vu rietsextreme Politiker uechter d'EU. Et wier e Backlash géint d'Fortschrëtter an de leschte Joren. Dofir wier et wichteg, kloer ze stellen, datt et hei net ëm eng Ideologie geet, mee ëm Mënscherechter, esou de Marc Angel.

"Well mir kréien dat jo dacks virgeworf vun deene Rechtsextremen an och vun der polnescher a vun der ungarescher Regierung, déi soen "et ass alles eng Ideologie". Nee, mir si keng Ideologie, mir sinn eng Identitéit, an et ass och kee Choix, dee mer maachen. Mee, déi, déi Homophob, Transphob an Interphob sinn, dat ass e ganz klore Choix. An et ass op dee Choix, op dee mer haut mussen opmierksam maachen, dass et eng Tendenz ass, dass ëmmer méi Hate Speech an och Hate Crimes géint LGBTI-Mënschen an Europa geschéien, déi Zuele ginn erop."

D'EU-Kommissioun géing dofir dëst Joer eng Propositioun maachen, fir Hate Speech an Hate Crime an d'EU-Lescht vun de Crimmen opzehuelen. Aner Projete sinn d'géigesäiteg Unerkennung vun Dokumenter, fir dass zum Beispill Famillje mat gläichgeschlechtlechen Elteren iwwerall unerkannt ginn, an d'Verbuet vun der Genitalverstümmelung vun Intersex-Puppelcher. Operatiounen, déi net iwwerliewenswichteg sinn, solle verbuede ginn. Och zu Lëtzebuerg wier dat nach e Chantier.

"Mir hunn nach keng Gesetzgebung fir de Verbuet vun Operatioune bei Intersex-Puppelcher an Intersex-Kanner an dat steet an der Regierungserklärung an ech hoffen, dass dat Gesetz séier kënnt, dat wier ganz wichteg."

Allgemeng schätzt den Europa-Deputéierten d'Situatioun zu Lëtzebuerg positiv an - Lëtzebuerg wier an der EU op der 3. Plaz, wat d'Rechter vun LGBTI-Persounen ugeet.

D'Organisatioun "Rosa Lëtzebuerg" awer observéiert an de leschten 12 Méint eng Stagnatioun, wéi et e Méindeg an engem Communiqué heescht. Hir feelt ënnert anerem eng gesetzlech Unerkennung vun net-binäre Mënschen, dat heescht Persounen, déi sech net als Mann oder Fra identifizéieren.

Am Kader vum internationalen Dag géint Homophobie an Diskriminatioun weist RTL dëse Samschdeg déi Lëtzebuerger Koproduktioun "Deux". De Film vum Filippo Meneghetti, deen och schonns mat engem César ausgezeechent gouf, erzielt d'Geschicht vun der heemlecher Léift tëscht zwou Fraen, déi méi wei just Nopeschen an engem Haus sinn an deenen hiren Alldag duerch en tragescht Evenement duerchernee gerëselt gëtt. De Film leeft e Samschdeg um 20 Auer op RTL Zwee.