Dëst huet den Inneministère awer de Weekend decidéiert, dat awer nëmmen, wann d'Gemeng domadder averstanen ass. D'FGFC ass alles anescht wéi zefridden.

Wéi et am Communiqué vun der FGFC heescht, wier dës Circulaire vum Inneministère, déi de Weekend erausgaangen ass, net virdru mat de Sozialpartner ofgeschwat ginn. Ma de sektorielle Vertrieder vum Gemengepersonal ass hei awer ganz däitlech a kloer, a positionéiert sech géint en Transfert vu Santéskompetenzen an de Secteur vun der Gemeng, also géint en Testzenter an der Gemeng.

Ënnert anerem fuerdert d'FGFC, dass d'Inneministesch Taina Bofferding, sou heescht et am Communiqué, "sech hannert d’Gemengepersonal stellt, an net alles schléckt, wat eis als Gemengepersonal soll vu Regierungssäit opgebrummt ginn". Weider heescht et zimmlech kloer säitens der Gewerkschaft: "Fir eis steet fest, datt eng Gemeng keen Testzentrum ass, an och keen dierf ginn. Doriwwer eraus kontestéiere mir formell, datt eise Leit iwwerhaapt non-chalant, sanitär Kompetenzen - déi nëmme verschidde Beruffsstänn hunn - einfach esou vun der Santésdirektioun, par simple Procédure, ausgewise kënne ginn." Et géinge Grenze ginn, hei géingen ëmmerhi Santéskompetenzen an de Gemengesecteur transferéiert ginn.



Et géif och dobäikommen, dass hei ënnert anerem och d'Responsabilitéiten net wierklech gekläert wieren. Weider gëtt betount, dass d'Gemengepersonal net do wier, "fir déi vun der Regierung chaotesch organiséiert Reouverture vun de Restauranten an de Bistroen ëmzesetzen." Fir d'FGFC geet et hei just drëm fir zertifiéiert Tester ze kréien.

Virun e puer Deeg, esou ënnersträicht d'FGFC, wier déi generell an offiziell Richtlinn op de Gemengen nach ëmmer gewiescht, de Kontakt mam Bierger op e Minimum ze reduzéieren, sou dass d'Gewerkschaft sech dann no dëser Ausso vun der Ministesch dann dach froe stelle géif. D'Gewerkschaft schléit dohier fir, déi scho bestoen Testzenteren, déi och fir esou Operatioune geduecht wieren, nees voll auszelaaschten, iert een d'Gemengen hei géif eranzéien.

Et bedauert een, dass am Kader vun dëser Circulaire vum Inneministère, déi méi Froe wéi Äntwerte géif opwerfen, net mat der FGFC geschwat hätt. Vill Gemengegebaier wieren och iwwerhaapt net equipéiert fir sou vill Leit, sou nach d'FGFC, déi vun engem "No Go" schwätzt.

Hei de komplette Communiqué vun der FGFC als PDF!