Fir de Client vun de Stater Caféen a Restauranten et sou einfach wéi méiglech ze maachen, stellt d‘Stad Lëtzebuerg ee System op d‘Been, mat deem d‘Leit ee Bong kréien, fir gratis an enger Apdikt een zertifiéierte Schnelltest ze kréien.

Et kritt een d'Bonge vun e Méindeg de Moien un op der Stater Märei oder an den Etablissementer selwer. 14 Apdikten an a ronderëm d’Stad maache mat an d’Offer gëllt net just fir Awunner vun der Stad.

Vun en Dënschdeg kann ee sech de Bong op d'Stater Märei siche goen an d'Caféen a Restaurante kréien an enger 1. Phas jiddwereen 100 Bonge fir hir Clienten.

Hei d'Lëscht vun den Apdikten déi matmaachen an eng Beispill-Kopie vun engem Bong!

Vun e Sonndeg un kënne Caféen a Restauranten och nees banne Clienten empfänken. Konditioun ass jo, datt een e negative Schnelltest huet an hei probéieren elo d'Gemengen hiren Awunner entgéint ze kommen. E Sonndeg hu wéi gesot d'Gemenge Mamer a Rouspert-Mompech de Leit d'Méiglechkeet ginn, gratis en zertifiéierten Test ze kréien, dee 24 Stonne gülteg ass. Och d'Stad Lëtzebuerg stellt elo sou e Service op d'Been, dat awer an Zesummenaarbecht mat Apdikten.

Vun der Apdikt eriwwer an de Bistro, dat ass de System, deen d'Stad Lëtzebuerg lo offréiert, selwer sou Schnelltester z'organiséieren, wier fir sou eng grouss Gemeng mat ronn 700 Caféen a Restauranten op hirem Territoire schwiereg, mengt d'Lydie Polfer, d' Stater Buergermeeschtesch.

Vun en Dënschdeg de Moien u kritt een an der Märei oder op der Rocade ee Bong fir een zertifiéierte gratis Schnelltest an enger vu 14 Apdikten, ee Service deen net nëmme fir Stater Awunner gëllt.

Dass et d'Apdikten an net Gemengepersonal ass, wat d'Tester duerchféiert, ass wuel am Sënn vun der FGFC, déi guer net begeeschtert war, wéi de Weekend ee Circulaire vum Inneministere koum, dass Gemengen och lo kënne Schnelltestzenteren op d'Bee stellen.

Et hätt ee misse mat de Leit schwätzen, fënnt d'Gewerkschaft an et stéingen ze vill Froen op, virun allem wat dat Sanitäert ugeet, mengt de Marco Thomé vun der Gewerkschaft vum Gemengepersonal.

D'Stad Lëtzebuerg huet dee Problem lo ëmgaangen, an deem een eng Léisung mat den Apdikte fonnt huet. Wéi dat de Weekend soll lafen, wann nëmmen eng Apdikt Déngscht huet, misst nach déi nächst Deeg gekläert ginn.