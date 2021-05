Bis den 29. Mee kënnen Entreprisen, Independanten a Stéit, déi Botzpersonal hunn, gratis Antigen-Schnelltester an ee vu 4 Zentere siche goen.

Vun e Méindeg un ass dëst entweder zu Bartreng, Dikrech, Zolwer oder Maacher méiglech. 76.000 Invitatiounen heifir goufe jo verschéckt. Doranner ass och en Datum, eng Zäitfënster an den Zenter indiquéiert, wou d’Antigen-Tester ofzehuele sinn. Un dëse Rendez-vous sollt ee sech w.e.g halen, seet de Pierre Hobscheit aus dem Aarbechtsministère. D'Quantitéite vun Tester wieren nämlech deemno berechent. An esou géif een och probéieren ëmmer gläich vill Betriber och enger Plage Horaire ze zerwéieren.

Den Distributiounszenter am Süden ass zu Zolwer hannert dem Centre Artikuss. Wéi d’Test-Zenteren ass och dat hei en Drive-in: 1. Etapp Invitatioun weisen, dës gëtt gescannt. E Méindeg koume virop privat Leit Schnelltester fir d’Botzpersonal sichen. Allze groussen Undrang gouf et moies jiddefalls nach net. Aus logistesche Grënn kréie Betriber mat méi wéi 500 Mataarbechter hir Antigen-Tester geliwwert.

12 Antigen-Tester pro Mataarbechter offréiert de Staat de Betriber, Independanten a Stéit mat Personal. Domadder solle si sech lo mol déi nächst 6 Wochen iwwer 2 Mol d’Woch kënnen testen.

Eng Testflicht op der Aarbecht ass net virgesinn, grad esou wéineg wéi Uweisungen, wéi d’Tester am Betrib sollen duerchgefouert ginn.

Pierre Hobscheit: "D’Betriber kréie vun eis just d’Informatioun, dass wa se Schnelltester fir hir Mataarbechter siche kommen, se w.e.g och sollen ausdeelen. Generell gëllt de Prinzip, dass de Betrib dofir suerge muss, dass d’Sécherheet an d’Gesondheet vun hiren Aarbechter garantéiert ass. An deem Sënn ass et schonn am Interessi vum Betrib, dëst Tester och duerchzeféieren."

Déi 4 Distributiounszentere sinn nach bis e Samschdeg 29. Mee op. An der Woch vun hallwer 8 moies bis owes 18 Auer, samschdes vun 8 bis 12 Auer.