D'Schüler mat enger Première an de Sciences Sociales solle vun der nächster Rentrée un de Beruff vum Educateur bannent engem Joer kënne léieren, amplaz 3.

Sou geséich et e Projet vum Educatiounsministère vir. E Projet, deen de "Comité de la Conférence" vum "Lycée technique pour professions éducatives et sociales" schaarf kritiséiert.

Aus dem LTPES heescht et den Dënschdeg de Moien, datt ee Joer net géif duergoen, fir datt de Schüler déi néideg Kompetenze kritt. Et géif een d'Gefill net lass ginn, datt et hei just ëm Quantitéit an net ëm Qualitéit vun dëser Formatioun géif goen.

De Manktem un Educateuren dierft net duerch manner qualifizéiert Personal kompenséiert ginn.

Déi nämmlecht Kritik gouf et och vun der Association luxembourgeois des éducateurs et éducatrices, déi och fuerdert, datt dëse Projet zeréckgezu gëtt an datt de Minister den Dialog sicht.