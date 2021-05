De Jugendchômage ass zejoert – am Coronajoer – staark an d’Luucht gaangen an dat mécht der Chambre des Salariés Suergen.

Am Mee 2020 ware ronn 59% méi Jonker op der Sich no enger Schaff wéi dat Joer virdrun. Enn des Joers hat sech d’Situatioun verbessert, mä nach ëmmer waren eng 20% méi Jonker bei der Adem gemellt. D’Situatioun wär fir déi Jonk scho schwiereg genuch, mengt d’Presidentin vun der Chambre des Salariés d’Nora Back. Déi Generatioun misst ee protegéieren an hinnen eng gutt Beruffsausbildung garantéieren. D’CSL proposéiert dowéinst ënnert anerem, datt aktuell Mesuren wéi eng Primm fir Betriber, déi ausbilden, och nach dat nächst Schouljoer weider gefouert ginn.