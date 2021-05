Wat déi reng Zuelen ugeet, wär ee gutt duerch dat 1. Corona-Joer komm, huet den Direkter Claude Strasser en Dënschdeg op enger Pressekonferenz annoncéiert.

D'Post huet zejoert e Chiffre d'affaires vun 864 Milliounen Euro gemaach. Dat sinn der zwou méi wéi 2019. Um Enn bleift iwwerdeems en Netto-Benefice vu 36 Milliounen, dat sinn der dann zwou manner wéi d'Joer virdrun. Op en Neits staarke Réckgang bei de Bréiwer, déi verschéckt goufen, eng intern ugestëft Cyberattack bei der Filial ''Victor Buck Services'' an d'Effekter vun der Kris, wären d'Grënn fir dës Perte.

Bilan Post 2020 / Reportage Fanny Kinsch

De Post-Grupp stellt grouss Changementer bei de Gewunnechte vun de Clientë fest. Vun 2019 op zejoert goufen 10 Millioune manner Bréiwer verschéckt. Just nach 116 Milliounen am Ganzen. Un där staarker Baisse änneren och déi 6 Millioune Bréiwer näischt méi, déi d'Regierung am Kader vun der Pandemie verschéckt hat. Dofir huet d'Post 6 Millioune Päck verdeelt. Zwou méi ewéi d'Joer virdrun. Och an der Logistik-Branche huet d'Post e Schratt no vir gemaach, mat 14 Millioune Päck déi aus Asien koumen.

De Pilier ''Postscheck'' ass a Schwieregkeeten a soll nei positionéiert ginn.

D'Negativzënse maachen der Post ze schafen. Déi Responsabel sinn iwwer d'Detailer nach net decidéiert, mä an Zukunft wëlle se d'Negativzënsen zum Deel un d'Clientë weiderginn.

Op alle Fall wär et awer och keng Léisung de Pilier ''Post Finance'' ofzestoussen, huet den Direkter Claude Strasser betount, och wann een net fir d'éischt seriö doriwwer nogeduecht hätt. Dofir wär de Postscheck bei de Clienten ze beléift an e soll weiderhin inklusiv bleiwen.

Mat engem Chiffre d'affaires vu 480 Milliounen Euro huet och Post Telekom vun der Kris profitéiert. An Tëschenzäit sinn 73 Prozent vun de Lëtzebuerger Stéit un de Glasfaser-Reseau ugeschloss. Bis 2030 soll dee fäerdeg sinn. Den Trafic um mobille Reseau wär och wéinst der Kris därmoosse geklommen, dass d'4G-Netz dat mëttelfristeg net méi packe kéint. D'Arrivée vum 5G wär noutwenneg. D'Post ass deen 1. Operateur zu Lëtzebuerg, deen um Ausbau schafft.

De Sabotage bei ''Victor Buck Services'' huet eng Perte vun 8 Milliounen Euro beim Netto-Resultat als Konsequenz. Och dëst Joer rechent een dowéinst mat engem Verloscht an der Gréisstenuerdnung. Géint déi Mataarbechterin oder de Mataarbechter, de presuméierten Täter, gouf Plainte gemaach.