E Mëttwoch de Mëtteg mécht d'Gesondheetsministesch an den Direkter vun der Santé de Point iwwer déi aktuell sanitär Situatioun.

D'Pressekonferenz gëtt um 16 Auer op RTL.lu iwwerdroen.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.