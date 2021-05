Et ass kee Geheimnis, dass et der Luxair net gutt geet. Déi national Airline stécht an der schlëmmster Kris vun hirer Geschicht.

Am éischten Trimester hat d'Fluchgesellschaft 80% manner Passagéier wéi nach viru Covid-19. 6 Maschinne bleiwen um Buedem. Eng ugespaant Situatioun fir de Betrib a seng 3.000 Salariéen, déi sech op eng Rei Ännerungen a Spuermoossnamen astelle mussen. D'Luxair aus den Turbulenzen eraus ze manövréieren... eng Mammutaufgab, verbonne mat neie Konzepter, Strategien a Risken.

"Ech si frou, eng sënnvoll Beschäftegung ze hunn"

Fir d'Anja, de Sven an den Dany ass de Fliger e Stéck Doheem. Ëmmer ënnerwee ze si gehéiert zu hirem Alldag. Mat der Pandemie koum awer alles anescht fir d'Piloten an d'Kabinnepersonal. Vue dass d'Aktivitéite staark erofgaange sinn, ass net méi fir jiddereen Aarbecht do. Déi eng sinn am Chômage partiel, déi aner ginn op anere Plazen agesat, sou wéi den Dany Gilbertz. Zanter 11 Joer ass hie Pilot bei der Luxair. Um Findel, just e puer Kilometer ewech vum Fluchhafen, ass seng nei temporär Aarbechtsplaz. Am November 2020 huet hie bei der Santé am Contact Tracing ugefaangen a sëtzt net méi am Cockpit, mä am Büro, dee sech ëm d'Infektiounen an de Schoule këmmert. "Eng ongewinnte Vue", seet de Pilot a gëtt zou, dass hie sech och un de Beruffstrafic huet misse gewinnen: "Mat de Fréischichten huet een dat normalerweis net, dat heescht, dat ass nei.".

Geleeëntlech flitt den Dany och nach. Dëse Mount huet hien 3 Vollen, do virdrun huet et laang nach méi moer ausgesinn. Ma och wann hie sech iwwert all Vol freet, ass den Dany dankbar, dass hie vum sougenannte "Prêt temporaire de main d'oeuvre" profitéiere kann, genee sou wéi ronn 80 aner Aarbechtskolleege vun der Luxair. "Ech fannen et genial, dass mir zu Lëtzebuerg déi Méiglechkeet hunn. Déi Solidaritéit, dass een deem anere kann eng Hand upaken. Dofir, ech si ganz frou kënnen hei ze sinn an eng sënnvoll Beschäftegung ze hunn", esou den Dany Gilbertz.

Vue dass de Fluchverkéier sou lues rëm ophëlt, geet ee bei der Santé dovunner aus, dass deemnächst manner Leit vun der Luxair do wäerte schaffen. Genee kéint een awer nach net soen, wéi et fir den Dany a seng Aarbechtskolleege weider geet.

"All Moossnamen, déi ee muss huelen, sinn net ëmmer schéin"

Fir de Gilles Feith, deen d'lescht Joer de Poste vum CEO iwwerholl huet, ass fir d'éischt emol dat Wichtegst, dass se keen hu missen op d'Strooss setzen. Méiglech mécht dat de System vun der Tripartite. Dass e sougenannte "Plan de Maintien dans l'Emploi" konnt ënnerschriwwe ginn, wier ee grousse Succès a sengen Aen. "Mir kënnen de Leit nei Méiglechkeete ginn, sief et fir bei eise grousse Brudder d'Cargolux ze goen, sief et fir aner Tâchen ze maachen innerhalb der Entreprise. An dat erlaabt engem awer trotzdeem vill besser ze schlofen", erkläert de Gilles Feith.

Bal 155 Milliounen Euro Perte huet d'Luxair d'lescht Joer gemaach. Virun allem de Business- a Connecting-Travel géinge feelen, esou de CEO. Nei Destinatiounen anzeféieren, wier ee bewosste strategesche Choix gewiescht, fir déi feelend Vollen ze kompenséieren. Soss hätt een nach manner Revenue gehat, fir d'Käschten ze decken. Laanscht Spuermoossname kënnt een trotzdeem net. Op allen Niveaue versicht ee Käschten ze spueren: Bei de Fournisseuren, beim Cremant a bei de Gehälter, déi bis 2023 agefruer ginn. De Gilles Feith: "Et muss een do objektiv sinn: All Moossnamen, déi ee muss huelen, wann een an enger Entreprise ass, déi sinn net ëmmer schéin, dat ass leider sou. Mä do hëlleft engem einfach un de Kollektiv ze denken. Ech denken un déi 3.000 Leit, déi hei schaffen, ech denken awer och un alleguer déi Leit, déi do Dependancen hunn, dat sinn 9.000 Leit. An ech kann Iech awer och ganz berouegt soen, ech schlofen do och net all Dag gutt, fir ze kucken 'wéi komme mer do raus?'"

"Rëm fléien ze kënnen, ass super"

Nieft dem Ausléine vu Personal oder dem interne Wiessel vu Posten, ginn et awer och zum Beispill Piloten, déi weiderhi fléie kënnen, awer ebe just bei engem anere Patron. De Sven Lefèvre ass zanter 7 Joer Pilot, 3 an ½ Joer dovu war hie bei der Luxair am Asaz. Rezent ass hien awer bei d'Cargolux gewiesselt, wou hie bis Mäerz 2023 e CDD huet. An där Zäit ass hie bei der Luxair am "Congé sans Solde" a behält weiderhi seng Senioritéit. Et wier eng eenzegaarteg Geleeënheet, fir eng ganz nei Form vun Operatioun kennenzeléieren, erzielt de Sven begeeschtert. "Laangstrecke fléien, en aneren Typ vu Fliger fléien a rëm méi reegelméisseg fléien", dat wieren d'Grënn gewiescht, firwat hie sech op den Opruff vun der Luxair gemellt hat. D'Initiativ goung nämlech vun eiser nationaler Airline aus. Ma och aus Solidaritéit vis-à-vis vu sengen Aarbechtskolleege géing hien dat maachen: "Fir de Kolleege bei der Luxair ze hëllefen, vue dass da manner Piloten do sinn. Déi, déi do bleiwen, fléien da gläichzäiteg méi. T'ass eng Situatioun wou jidderee gewënnt, géing ech soen."

Aktuell ass de Sven nach an der Formatioun an trainéiert um Simulator. Säin éischte richtege Vol ass da viraussiichtlech Ufank Juni. Am Plaz vu Passagéier dierf hien da geschwë Cargo transportéieren a flitt net méi 70, mä bis zu 450 Tonnen duerch d'Loft. An dat fillt sech genee sou u wéi et kléngt, erkläert de Sven: "Et ass alles vill méi träg. Et muss ee méi Gedold hunn, wann ee manuell flitt an Inputs gëtt. Déi méi kleng Fligere kann ee bësse méi agil fléien. Et ass, wéi wann ee vun engem klengen Auto op e Camion geet, souzesoen."

Ob hien 2023 rëm zréck bei d'Luxair geet, kann hien nach net aschätzen. „Et muss ee kucken, wat d'Zukunft bréngt", seet de Sven. Alles hänkt vun der Situatioun bei der Luxair an der Demande bei der Cargolux of. „An dann hu mir och nach e Wuert matzeschwätzen, wéi ee Wee mer wëlle goen", esou de Sven.

„D'Kommunikatioun mat de Passagéier ass eng aner ginn"

An och d'Anja Leick huet eis am Interview erzielt, wéi si an hir Kolleegen d'Pandemie erlieft hunn. Zanter 24 Joer schafft si als Stewardess bei der Luxair an ass genee sou wéi de Gros vum Personal weiderhin am Chômage partiel. Zanter Enn Mee 2020 si se ofwiesselend op der Aarbecht oder Doheem. Déi Zäit vum haarde Lockdown huet d'Anja genotzt, fir eng Formatioun am Benevolat ze maachen. Do dernieft krute si an hir Aarbechtskolleegen e Covid-19-Training, wou se op déi verschiddenst Situatiounen an enger Pandemie virbereet gi sinn.

Oppassen, dass d'Hygiènesreegele vu jidderengem u Bord agehale ginn a beim Ausfëlle vun den néidege Formulairen hëllefen – dat gehéiert mëttlerweil och zur neier Normalitéit. Genee sou wéi d'Masken, déi natierlech een Afloss op d'Kommunikatioun hunn, esou d'Anja: "De relationnellen Deel vun eisem Job huet sech natierlech doduerch geännert, dass mir eng Mask un hunn, dass mir eng aner Kommunikatioun mat de Passagéier hunn. Et ass vun deenen zwou Säiten ee klengen Challenge fir ze kommunizéieren." Ma nieft dem Impakt vun der Pandemie op hir Aufgaben, hätt sech och den Aarbechtsalldag selwer geännert. Flexibilitéit spillt haut nach méi ewéi soss eng Roll. Kuerzfristeg Fluchplangännerunge wieren den Ament méi warscheinlech wéi soss, esou d'Anja. Ma dass keen Dag wéi deen aneren ass, wier d'Fluchpersonal souwisou gewinnt.

Op d'Thema Gesondheet a Covid-19 ugeschwat, seet d'Anja, dass si sech géing sécher fillen, obwuel si duerch hire Beruff mat ville Leit a Kontakt ass. Op seng eege Gesondheet opzepassen, wier an hiren Aen eng Responsabilitéit, déi ee virun de Clienten, den Aarbechtskolleegen a viru senger Famill doheem hätt. Ma trotz all den Ännerungen an den allgemeng schwieregen Zäiten, mécht d'Anja hiren Job awer nach genee sou gär wéi virun der Pandemie. "De Beruffschoix, dofir hunn ech de Beruff einfach vill ze gär, deen hunn ech deen Ament ni a Fro gestallt", schléisst d'Anja of.