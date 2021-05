346 Residenten aus den 30 Cipaen an den 22 Fleegeheemer sinn zanter dem Ufank vun der Pandemie no enger Covid-Infektioun gestuerwen.

Dat geet aus der Äntwert vun der Familljeministesch Corinne Cahen an der Santésministesch Paulette Lenert op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Michel Wolter ervir.

An den 30 Altersheemer mat bal 4.000 Better hunn 222 Persounen de Virus net iwwerlieft, 141 dovunner sinn am Cipa selwer gestuerwen an 81 am Spidol.

An den 22 Fleegeheemer mat bal 2.500 Better sinn 124 Persounen no enger Covid-Infektioun gestuerwen, 45 vun hinne sinn an enger Klinik verscheet, déi aner am Fleegeheim.

Vun den 12 Strukture fir betreit Wunne leie keng separat Donnéeë vir.

An de Spideeler sinn och 82 Persoune um Covid-19 gestuerwen, déi vun engem Fleegereseau betreit goufen.

Anescht opgeschlësselt, gëtt een an der Äntwert op déi parlamentaresch Fro gewuer, datt vun den 808 Lëtzebuerger Corona-Doudege 554 am Spidol gestuerwe sinn, 219 an den Alters- a Fleegeheemer a 35 Persounen doheem.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamberplenière gesot, datt bei den Zuelen, déi an deem Kontext am Abrëll genannt goufen, e Feeler ënnerlaf ass. Do hu 70 Leit gefeelt, an zwar déi, déi am Spidol gestuerwe sinn. D'Paulette Lenert schwätzt vun engem mënschleche Feeler, fir deen ee sech géing entschëllegen.