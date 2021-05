Dat seet den zoustännegen OGBL-Zentralsekretär Pitt Bach am RTL-Interview.

Rieds gaange wier just vun enger Sensibilisatioun.

D’Nott, déi d’lescht Woch un d’Mataarbechter erausgoung, wier awer net ofgeschwat gewiescht. An dëser Nott heescht et, d‘Gesondheetspersonal misst vum 7. Juni un noweisen, datt ee geimpft wier, am anere Fall misst ee sech reegelméisseg testen oder d’Mataarbechter géifen eng aner Aarbecht kréien, bei där se kee Kontakt mat Patienten hätten.

Den OGBL ass dogéint, datt d’Leit op dës Aart a Weis ënner Drock gesat ginn. D’Impfungen an d’Tester missten op Fräiwëllegkeet berouen. Doriwwer eraus dierft de Patron och guer net froen, dass ee beweist, ob ee geimpft ass oder net.