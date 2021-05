D'Schueberfouer, Nationalfeierdag, d'Bonge fir Schnelltester a villes méi. Dat waren d'Sujeten e Mëttwoch de Moien um City Breakfast.

D'Stater Gemeng deelt jo zanter en Dënschdeg Bongen u Restauranten a Privatleit aus. Mat dëse kann een a 14 Apdikten an der Stad an am Hôpital Robert Schuman Schnelltester maachen. En negatiivt Resultat kritt een dann offiziell zertifiéiert.

Um éischten Dag huet d'Stater Gemeng schonn iwwer 10.000 Bongen ausgedeelt. Knapp 700 dovun u Privatleit an 9.700 u Restauranten a Caféen.

Dës Mesurë si geduecht, fir de ronn 700 Stater Restauranten a Caféen ënner d'Äerm ze gräifen. Jidderee kann Tester siche goen, net nëmmen d'Stater Awunner. Privatleit kréien een Test, Restauranten eng Enveloppe mat 100 Tester. Ausgedeelt gi se op der Gemeng an op der Rocade. Dobäi gëtt et och keng Limitt: Wie wëll, ka sech all Dag op een Neits ee siche goen.

Dës Offer gëllt elo emol bis de Freiden an da gëtt weidergekuckt.

Schueberfouer nach net ofgesot

D'Schueberfouer 2021 ass net annuléiert. Dat huet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer de Mëttwoch de Moien um City Breakfast confirméiert.

Natierlech wier d'Fouer dëst Joer nach net wéi déi aner Jore virun der Kris. Et misst een den 12. Juni ofwaarden, den nächste Stéchdatum fir eventuell nei Lockerunge vun de Covid-Mesuren.

Bis ewell ass virgesinn, wéi zejoert Stänn a Buden an de verschiddene Stater Quartieren ze organiséieren. Ob eppes um Glacis wäert sinn oder net, dat misst sech nach weisen, sou d’Buergermeeschtesch.

Nationalfeierdag wäert iwwerdeems och dëst Joer ouni grousst Freedefeier an der Stad organiséiert ginn. Wann, da misst een et richteg maachen an näischt Hallwes, esou d'Lydie Polfer.