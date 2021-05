Engem Decompte vum Justizministère no hunn am Abrëll 76 Entreprisë Faillitten deklaréiert.

Dat schreift de Statec.

Donieft goufen et 74 Liquidatiounen, dorënner waren de gréissten Deel Holdingen an Fongen.

Am Abrëll 2019 waren et 71 Entreprisen, déi Faillite deklaréiert goufen, an 30 Liquidatiounen.