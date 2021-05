Wéi entwéckelen sech d'Gesellschaft an d'Ekonomie no der Pandemie? Mat där Fro huet den däitschen Ekonomist Marcel Fratzscher sech an sengem Buch befaasst.

Wéi geet et no der Pandemie weider?

