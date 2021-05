Um Mëttwoch ass et d'Nouvelle vun der Ënnerzeechnung vun enger Konventioun bis 2025 tëscht dem Staat an dem Radio Ara.

D'Regierung géing fir e stabele Finanzement fir d'Joren 2021 bis 2025 suergen.

De Xavier Bettel huet dem Radio Ara felicitéiert, well et wier eng Plattform fir d'Bierger, fir all Zorte vun Interessien a soziale Gruppen, sou wuel fir de grousse Public wéi fir Communautéiten, déi manner vun anere Medien zerwéiert ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Signature d'une Convention pluriannuelle avec Radio Ara

Communiqué par: Service des médias et des communications (SMC)

En date du 19 mai 2021, le Premier ministre et ministre des Communications et des Médias Xavier Bettel a signé une Convention pluriannuelle avec Radio ARA, qui fait suite au subside annuel accordé par le ministre jusqu'à présent à la Radio.

Vu la mission particulière d'un service de radiodiffusion citoyen dans une démocratie et vu l'importance qu'accorde le Gouvernement à l'existence d'un paysage médiatique varié, pluraliste et indépendant, Radio ARA obtiendra ainsi un financement stable pour les années 2021-2025 qui lui permettra le développement des missions définies par la Convention. Parmi ces missions comptent :

la diffusion d'une programmation qui se fait le reflet de l'actualité sociale, culturelle et artistique du pays;

la prise en compte de l'audience la plus diverse possible en ce qui concerne le groupe d'âge, la diversité culturelle, sociale et linguistique;

la contribution au dialogue interculturel ;

la mise en place d'activités d'éducation aux médias ;

l'encouragement de la participation bénévole de citoyens ;

le respect de pratiques journalistiques éthiques selon les standards établis par le code de déontologie du Conseil de presse.

Xavier Bettel a félicité Radio ARA des efforts accomplis qui ont permis à la Radio de s'établir comme plateforme citoyenne centrale représentant divers intérêts et groupes sociaux, s'adressant au grand public tout en incluant les communautés peu servies par d'autres médias. Il a relevé le rôle joué par la Radio pendant la pandémie du COVID-19 en diffusant des émissions d'information multilingues, reconnues au niveau international et confirmant la Radio comme acteur-clé d'un environnement garantissant le droit fondamental à la liberté d'expression et d'information.