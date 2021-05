Lëtzebuerg wëll och dëst Joer nees zu enger beléifter Reesdestinatioun ginn.

Dëst Joer kann een zwar scho méi reesen, mä den Tourismus- a Mëttelstandsministère rifft ëmmer nach dozou op, wa méiglech Vakanz zu Lëtzebuerg ze maachen. 2019 hunn 2% vun de Residente Vakanz doheem gemaach, d’lescht Joer waren et 12%. An deem Kader goufen 117.000 50-Euro-Bongen ageléist. Dës nei Clientë gëllt et ze fideliséieren. Vill Lëtzebuerger hunn d’lescht Joer gezwongenermoossen hiert eegent Land mat aneren Aen entdeckt. Wat huet Lëtzebuerg als Vakanzendestinatioun ze bidden? Ma ganz vill, seet den Tourismusminister Lex Delles :

"Déi, déi et erlieft hunn, déi wëssen och, wat Lëtzebuerger Vakanz ass. Et gëllt Lëtzebuerg eng Kéier nei ze entdecken, awer och Regiounen, wou ee vläicht als Kand eng Kéier war. Ech sinn honnert Mol laanscht verschidde Plaze gaangen, ech wousst awer guer net esou richteg, wat et wier."

De Minister huet eng nei Campagne ënnert dem Motto „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz“ annoncéiert. D’Siwen Offeren dréine sech ëm d’Voleten aktiven Tourismus, Kultur a Gastronomie. Viséiert si virun allem Touristen aus der Groussregioun a Lëtzebuerger Residenten, déi och d’lescht Joer scho verstäerkt hei Vakanz gemaach hunn.

Nei sinn de LetzBingo, den Tourismus-Präis, deen a siwe Kategorien iwwerreecht gëtt an eng Schaukel, déi een op eng virtuell Rees duerch d’Land mathëlt. Se gëtt an der Stad um Knuedler installéiert.

"Den Ament ass jo de Motto „Dreem elo, rees duerno“. Mä wa mer elo d'Touriste wëllen dreeme loossen, op Lëtzebuerg ze kommen, da musse mer och present sinn, da musse mer och weisen, dass Lëtzebuerg eng touristesch attraktiv Destinatioun ass."

D’50-Euro-Bonge goufen eng leschte Kéier bis de 15. September verlängert. Och de Vëlossummer gëtt relancéiert. Donieft gëtt et nach de Movewecarry, ee Service, deen d’Wallisse fir Wanderer a Vëlosfuerer gratis vun enger Plaz op déi nächst bréngt. Och de Guide fir een Dag hat d'lescht Joer vill Succès, erkläert den Sebastian Reddeker, den Direkter vu Luxembourg for Tourism.

"Mir haten d'lescht Joer ganz vill Lëtzebuerger, déi hei Vakanz gemaach hunn, iwwer 40.000. Wat am Fong ee grousse Plus war zum Joer virdrun. A mir ginn dovun aus, dass ee gewësse Werbeeffekt dovun hänke bleift, dat heescht, d'Leit hu flott Experienzen hei gemaach, si schwätzen doriwwer an dat wäert och dozou féieren, dass dëst Joer erëm Leit kommen."

56% vun den Europäer plangen an den nächste Méint an d’Ausland ze reesen. Eleng an eisen Nopeschlänner an an Holland ginn et zesummegerechent 2,4 Millioune potenziell Touristen, déi interesséiert sinn, op Lëtzebuerg ze kommen. Dat geet aus enger Etüd vun der europäescher Reeskommissioun ervir.

"Reesloscht vun de Clienten ass do. Och Vertrauen an d'Destinatioun Lëtzebuerg ass do, wat am Fong ganz ganz gutt ass. An ech mengen, hei zu Lëtzebuerg hu mir eng ganz flott Offer, grad am Beräich Outdoor-Tourismus, wat och ënnerstëtzt gëtt vu ganze villen Etablissementer, déi super Offeren hunn. Dat heescht ganz vill Servicer, déi de Vakanze-Package zu Lëtzebuerg ganz komplett maachen."

Op laang Dauer wëll de Minister eng ganz nei Tourismus-Strategie entwéckelen. Se soll am Hierscht presentéiert ginn.

Offiziellt Schreiwes