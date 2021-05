D'lescht Woch sinn 242 Corona-Fäll an de Schoulen detektéiert ginn, dat deelt den Educatiounsministère mat. Déi Woch virdru waren et der nach 297.

Déi allermeeschte waren Eenzelfäll mat 190 Infektioune an 53 Primärschoulen, 36 Lycéeën an 3 Kompetenzzenteren. Gréisstendeels ware Schüler betraff.

29 Fäll goufen am sougenannten Zenario 2 registréiert, dat an 11 Primärschoulen an 9 Lycéeën. An am Zenario 3 goufen 11 Fäll an 1 Primärschoul, 2 Lycéeën an 1 Kompetenzzenter erfaasst. Hei waren 3 bis 5 Infektiounen an enger Klass opgetrueden.

En Zenario 4 gouf et d'lescht Woch mat 12 positive Fäll. Déi Kéier gouf zu Leideleng eng Infektiounsketten an enger vun de Klassen am Cycle 3 detektéiert. Ee Schüler, dee positiv getest gi war, war mat 19 Schüler aus deem Cycle an der Maison relais a Kontakt. Vun deenen goufen der dunn 12 positiv getest. All d'Klasse goufen a Quarantän gesat.

