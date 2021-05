Am Juni wëll d’Regierung e Point maachen, wou d’Preparatioune fir déi geplangte Legaliséierung vum Cannabis fir rekreativ Zwecker drun ass.

D’CSV gesäit eng Legaliséierung vum rekreative Cannabis ganz skeptesch… wéi den Deputéierten a Parteichef Claude Wiseler de Mëtte bei enger Interpellatioun an der Chamber sot, géing ee bezweiwelen, datt eng Legaliséierung et erlabe géing, de Marché an d’Qualitéit besser ze kontrolléieren.

Um Beispill Kanada géing ee gesinn, datt de Schwaarzmaart net automatesch verschwanne géing, an datt d’Qualitéit um Schwaarzmaart géing ofhuelen.

D’CSV mécht sech och Suergen, datt Jonker, fir déi de Konsum problematesch ass, duerch d’Legaliséierung mat manner Hemmunge géinge konsuméieren, och wa se dat net dierfen.

Éischt Erkenntnisser am Ausland géingen net dorop hiweisen, datt de Konsum bei Jonken no enger Legaliséierung an d’Luucht gaange wier, sot hirersäits d‘DP-Deputéiert Carole Hartmann. Si huet an hirer Ried ervirgestrach, datt an anere Länner, an deene Cannabis legaliséiert oder dekriminaliséiert gouf, de Konsum, entgéint den Erwaardungen, allgemeng net zougeholl hätt, mee no engem kuerze Peak sech op engem méi nidderegen Niveau stabiliséiert hätt.

Eng Legaliséierung géing et och erlaben, notamment den THC-Gehalt am Cannabis ze kontrolléieren, deen um Schwaarzmaart an de leschte Joren däitlech geklomme wier, mat negativen Auswierkungen op d‘Gesondheet. Der DP-Deputéiert no misst de Cannabis, wat d‘Suchtpotential a méiglech negativ Auswierkungen op d’Gesondheet ugeet, éischter mat legalen Droge wéi Alkohol oder Zigarette verglach ginn, wéi mat haarden illegalen Drogen.

Domat wéilt si de Cannabiskonsum net verharmlosen, bei enger Legaliséierung missten d’Leit och opgekläert ginn. Allerdéngs géing et der DP och net an de Sënn kommen, den Alkoholkonsum ze verbidden.

D’CSV awer stellt de Projet prinzipiell a Fro. Si fäert, datt Jonker doduerch géifen encouragéiert ginn, um Schwaarzmaart Cannabis ze kafen: "Loosse sech Kanner a Jugendlecher besser schütze viru Sucht a virun Niewewierkungen, wann de Cannabis als Genossmëttel fir Erwuessener legaliséiert gëtt a wann de Verkaf fir Erwuessener staatlech kontrolléiert gëtt? Dat ass d'Fro, déi mer eis musse stellen. Léisst et sech besser schützen, wa mer et legaliséiere fir Erwuessener? Eis Äntwert ass ganz kloer "nee". Mir mengen, datt de Contraire en fin de compte wouer ass. An dofir si mer der Meenung, datt d'Regierung de Cannabis net soll legaliséieren."

D‘Paulette Lenert begréisst et dann och, datt et och hei am Land Projete ginn, fir medezinesche Cannabis hierzestellen. Dat sot d’Gesondheetsministesch en Donneschdeg de Mëtten an der Chamber, a reagéiert domat op d’Aussoe vun eisem Invité vun der Redaktioun en Donneschdeg de Moien. Den Norbert Eilenbecker, Matgrënner vu „Cannad’Our“, sot et géing een den Ament dru schaffen, deen néidege Label ze kréien.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert

„Et wär eng gutt Saach, wa mer kéinten eng lokal Produktioun hunn, hu mer haut net, haut fuere mer iwwer Marché publiquen mat auslännesche Produzenten. Ech war frou de Moie gewuer ze ginn, dass Demarchen am Lafe sinn, fir dee "Good Manufacture Practice", déi Certificatioun ze kréie bei verschiddene Produzenten hei am Land, dat wier eng gutt Saach, dat ass eppes wat ech op jiddefalls ënnerstëtzen a begréissen.“