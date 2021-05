Säi Successeur gëtt de Jeff Feller, dee Jurist a Politolog ass.

De Jeff Feller ass DP-Member, huet an der Fraktioun geschafft a war och scho fir déi liberal mat an d'Chamberwalen 2013. Do war en op der Nord-Lëscht de 6te ginn.

De Paul Konsbruck verléisst d'Fonction publique an hëlt anerwäerts en neie professionellen Defi bei der IT-Firma LuxConnect un, wou hien Direkter gëtt. Hie war ronn 7 Joer am Déngscht vum Staat.

2013 hat hien als Communicatiouns-Conseiller beim Premier Xavier Bettel ugefaangen a war dono op de Poste vum Chef de Cabinet gewiesselt.

Offiziellt Schreiwes

Réorganisation au sein du ministère d'État (21.05.2021)

Communiqué par: ministère d'État

Le vendredi 21 mai, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a informé le personnel du ministère d'État d'une réorganisation interne.

Paul Konsbruck, actuellement chef de cabinet du Premier ministre, a décidé de se lancer dans un nouveau défi professionnel en dehors de la fonction publique. Il quittera le ministère d'État dans les prochains mois. «Monsieur Konsbruck s'est investi depuis plus de sept ans au service de l'État. Ensemble avec toute l'équipe je le remercie pour son engagement durant toute cette période et je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions», a déclaré le Premier ministre.

Au poste du chef de cabinet, le Premier ministre a décidé de nommer Jeff Feller, juriste et politologue de formation et actuellement secrétaire parlementaire du groupe parlementaire libéral. Xavier Bettel se réjouit que Jeff Feller ait accepté de rejoindre le ministère d'État: «Je suis convaincu que Jeff Feller dispose de toutes les compétences requises. Il connait parfaitement les rouages du fonctionnement des institutions, il possède une expérience approfondie dans la gestion de projets et j'apprécie particulièrement son esprit d'initiative et d'équipe.»

Le changement à la tête du ministère d'État sera effectif le 1er septembre 2021.