Mir hunn d'Kontroll iwwert d'Wunnengspräisser verluer, esou de Michael Agostini am RTL-Podcast "Nogehaakt".

Bauterrainen, déi eidel sinn, musse bebaut ginn, esou d'Maxime Miltgen. Schonn déi ganz Woch hu mer an eise Medien iwwert d'Thema Wunne bericht. Mir hu mat zwee jonke Politiker geschwat, wei si déi aktuell Situatioun bewäerten a wat hir Iddie sinn, fir der Logementskris entgéintzewierken.

D'Invitéen:

D’Maxime Miltgen huet 27 Joer an ass d’Presidentin vun de Femmes Socialistes, si schafft am Inneministère an der Kommunikatioun a studéiert Droit op der Uni Lëtzebuerg.

De Michael Agostini huet 31 Joer an ass studéierte Bauingenieur, hie schafft als Entwécklungsmanager. Politesch aktiv ass hien als President vun de jonken Demokraten.

