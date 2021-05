D'Police huet e Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg 3 Chauffere kontrolléiert, déi ze vill gedronk haten.

Een Automobilist war kuerz virun 19 Auer zu Bungeref duerch säi Fuerstil opgefall, den Alkoholtest war kuerz drop positiv an de Führerschäi fort. Kuerz no 11 Auer war e Chauffer op der N5 a Richtung Stengefort am Zickzack ënnerwee, och hei war den Test positiv an de Permis fort.

Géint 1 Auer gouf e Chauffer zu Esch kontrolléiert, well e gelungen ënnerwee war. Well hien awer manner wéi 1,2 Promill hat, krut hien e Protokoll a kee Fuerverbuet. Béid Persounen am Auto kruten allerdéngs och e Protokoll, well si géint d'Ausgangsspär verstouss haten.