Wéi Meteolux mellt, riskéiert et e Samschdeg am Nomëtteg ongemittlech am Land ze ginn. Vu 14 bis 23 Auer gëllt eng Alerte jaune.

Wéi op Meteolux ze liesen ass, besteet um Päischtweekend de Risk vun Donnerwiederen, déi staarke Wand an zolitte Reen kënne mat sech matbréngen. De Wand soll dobäi mat bis zu 70 Stonnekilometer blosen. D'Warnung gëllt tëscht e Samschdeg de Mëtteg 14 Auer an 23 Auer owes. An enger éischter Phas war se nach bis Hallefnuecht gaangen. Situatioun um Cents, e Samschdeg um 14.30 Auer. / © Yvonne Werdel Links TRAFIC: Aktuell Informatioune mat Kaart a Kameraen.

