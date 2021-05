Wéi de CGDIS mellt, koum et vun e Samschdeg op e Sonndeg zu enger ganzer Rëtsch Tëschefäll.

Kuerz no 17 Auer stoung en eidelt Haus an der Tréierer Strooss um Findel a Flamen. Op der Plaz waren d'Pompjeeën aus der Stad a vu Sandweiler.

Do virdru gouf eng Persoun zu Esch um Boulevard Hubert Clement vun engem Auto ugestouss a liicht blesséiert.

Um 18.30 Auer krute sech zu Rammerech an der Rue du Nord 2 Gefierer ze paken. Hei gouf et 2 liicht Blesséierter. Déi gouf et och bei engem Accident mat 2 Autoen zu Esch op der Beneluxplaz kuerz no 21 Auer.

Zu Eesbech huet géint 21.30 e Bam gebrannt an an der Stad an der Rue du Rollengergrund stounge kuerz virun 2.30 Auer 3 Autoen a Flamen.