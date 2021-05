Den Internet-Ris huet jo säin europäescht Haaptquartéier hei. Den Ament schaffen eng 300 Leit bei Amazon zu Lëtzebuerg.

Amazon beschäftegt aktuell eng 3.000 Leit hei zu Lëtzebuerg a wëll bis Enn vum Joer op 3.600 kommen, dat schreift Amazon um Dënschdeg. Den US-Onlinehändler, dee säin europäesche Sëtz hei am Grand-Duché huet, géing ee vun de gréissten Employeuren hei am Land ginn. Beschäftegt gi Leit am Management, mee och an der Recherche (software development, account management, data science, machine learning, cloud development and solutions architecture). De Sëtz steet iwwert 8 Filialen am Ausland.

Amazon Europe präziséiert awer net, wéi vill vun den 3.600 Salariéen tatsächlech hei am Land stationéiert sinn. Laut Mediebericht vum Quotidien virun 3 Joer waren och eng Rei Leit vun Amazon ënner auslänneschem Kontrakt hei registréiert. Esou kéint een ënnert anerem sozial Cotisatioune spueren.

Amazon war an der Lescht dacks an der Aktualitéit, notamment wéinst engem Steier-Ruling. D'europäescht Geriicht huet dësen awer net als illegal staatlech Hëllef ugesinn. D'international Press kritiséiert awer, datt Amazon trotz enormem Ëmsaz ganz wéineg Steiere bezilt.