De fréiere Mataarbechter vum Geheimdéngscht Frank Schneider huet via seng Firma Sandstone fir d'Europäesch Investitiounsbank EIB geschafft.

Dat schreift d'Luxtimes en Dënschdeg. Am Zesummenhang mat der Lutte géint de Blanchiment an d'Finanzéierung vum Terrorismus huet Sandstone op d'mannst bis 2015 d'Integritéit vu Clientë fir d'EIB iwwerpréift.

Der europäescher Investitiounsbank no war déi Zesummenaarbecht konform zu de Reegelen. Well de Frank Schneider wéinst senger presuméierter Verstréckung an enger Affär vu Kryptowärungen de leschte Mount festgeholl gouf an an den USA viru Geriicht kënnt, géing dat der Luxtimes no Feeler vun der europäescher Investitiounsbank beim Anhale vun internationale Standarden erëm an de Fokus bréngen.

Déi engleschsproocheg Zeitung erënnert un de fréiere Chef vum Service, dee fir d'Iwwerpréiwung vun de Clienten zoustänneg war a virgehäit krut, duerch d'Fangere gekuckt ze hunn. Hien huet 2019 säin Amt bei der EIB abrupt verlooss.