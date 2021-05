Déi geplangte Reform vun der Educateur-Formatioun bleift an der Kritik.

D'Gewerkschaften SEW, APCCA an APESS kritiséieren, datt den Educatiounsminister Meisch net mat hinne geschwat hätt.

Datt Premièresschüler, déi en Ofschloss an de Sciences sociales hunn, d'Educateur-Formatioun an engem, amplaz an 3 Joer kéinte maachen, géif e Verloscht vu Qualitéit mat sech bréngen. An engem Joer kéint een net déi néideg theoretesch a praktesch Kompetenze kréien.

Dowéinst fuerderen d'Gewerkschaften, datt de Reformprojet direkt zeréckgezu gëtt.

PDF: De gemeinsame Communiqué fannt Dir hei.