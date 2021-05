Nutri-Score funktionéiert mat verschiddene Faarwen an enger Skala vu gréng op rout.

Vun elo un kënnen och Lëtzebuerger Entreprisë fir hir Produiten de sougenannte Nutri-Score-Label benotzen, deen uweist, wéi gesond oder eben ongesond e Produit ass.

De Konsumenteschutzministère huet en eegene Règlement grand-ducal ausgeschafft, dee virun zwee Deeg publizéiert gouf. De Logo bleift fakultativ. Entreprisen, déi interesséiert sinn, kënne sech un de sougenannte Commissariat du gouvernement à la qualité adresséieren.

Wat genau stécht hannert dem Nutri-Score-Label?

Den Nutri-Score ass eng vereinfacht Duerstellung vun der Närwäert-Zesummestellung, also alles dat, wat souwisou schonn hannen op der Verpackung gekennzeechent ass. De Label baséiert op engem Punktesystem. Positiv bewäert ginn Ingrediente wéi Uebst, Geméis an Nëss, Ballaststoffer a Proteinnen. Op der anerer Säit suergen Energie, gesiedegt Fettsaieren an Zocker a Salz fir eng schlecht Bewäertung. Een Algorithmus verrechent d’Punkte mateneen, déi dann a Form vum Nutri-Score ausgedréckt ginn.

Esou kann ee virun allem Liewensmëttel vun enger nämmlechter Kategorie matenee vergläichen an dee beschte Choix treffen. D’Haaptzil ass et, dem Problem vun der Fettleiwegkeet entgéingt ze wierken.

Schreiwes

Publication du règlement grand-ducal sur l'application du Nutri-Score au Luxembourg (27.05.2021)

Communiqué par: ministère de la Protection des consommateurs

En date du 25 mai 2021, le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l'utilisation du logo Nutri-Score a été publié. Les entreprises luxembourgeoises ont donc la possibilité d'apposer le logo du Nutri-Score sur les produits concernés, conformément aux dispositions prévues.

En 2017, la France a élaboré et mis en place le système d'étiquetage nutritionnel Nutri-Score. Grâce à ce système, qui renseigne sur la qualité nutritionnelle des aliments, le consommateur peut comparer en un coup d'œil les produits d'une même catégorie, ce qui lui permet de faire des choix favorables pour sa santé. Etant donné que ce logo est également en application en Belgique, Allemagne et d'autres pays européens et que le Luxembourg importe une grande partie des aliments en vente, le consommateur luxembourgeois est régulièrement confronté à ce système d'étiquetage.

Pour permettre aux producteurs et distributeurs luxembourgeois une utilisation du logo Nutri-Score, le ministère de la Protection des consommateurs a élaboré un règlement grand-ducal permettant aux entreprises luxembourgeoises d'adopter ce système. Ce règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l'utilisation du logo Nutri-Score a été publié le 25 mai 2021 de sorte que les entreprises luxembourgeoises peuvent utiliser le logo Nutri-Score, si elles souhaitent en profiter. L'apposition du logo reste facultative. A noter cependant que si le Nutri-Score est apposé sur un produit d'une marque, l'entreprise est obligée de l'afficher sur tous les produits de cette marque.

Les entreprises désireuses d'utiliser le Nutri-Score et ayant des questions peuvent s'adresser au Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire via l'adresse-mail: nutri-score@alim.etat.lu.

Afin de permettre aux consommateurs de mieux comprendre le système, ses forces et faiblesses et comment en profiter pour faire des choix de consommation avertis, le ministère de la Protection des consommateurs prévoit une campagne d'information.