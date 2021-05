Et ass nach net ganz kloer, wéi eng Rechter mam europäeschen digitalen Impfzertifikat an Zukunft hei am Land verbonne wäerte sinn.

An der Äntwert vun der Gesondheetsministesch op zwou dréngend parlamentaresch Froe vun der LSAP a vun der CSV heescht et, all Land kéint selwer decidéieren, wat een dierf, wann een esou en Zertifikat huet, ouni awer ze präziséieren a wéi eng Richtung een zu Lëtzebuerg wëll goen. D‘Grondiddi vum Zertifikat wier, datt d’Bierger nees fräi reese kéinten. D’Santé confirméiert, datt den „EU Digital Covid Certificate“, deen den 1. Juli EU-wäit soll agefouert ginn, scho Mëtt Juni hei am Land wäert prett sinn. Et wier iwwerdeems eng Iwwergangsphas vu 6 Woche virgesinn. Mam Covid-Zertifikat soll een an Zukunft EU-wäit kënnen noweisen, datt ee geimpft ass, en negativen Test huet oder Antigène géint de Coronavirus huet, nodeems een infizéiert war. Links PDF: Äntwert op dréngend parlamentaresch Fro vun Hansen, Mosar a Reding

PDF: Äntwert op dréngend parlamentaresch Fro vu Closener, Hemmen an Di Bartolomeo