An der Reegel kritt ee säi PCR-Test-Resultat bannent 48 Stonnen.

Ma e puer Leit hu missten ronderëm Päischten méi laang waarden op hiert Resultat a konnten dowéinst net oder eréischt méi spéit an d’Vakanz fueren.

Well et rezent eng héich Demande gouf, huet d’Laboratoire Réunies misste seng Kapazitéiten adaptéieren. D’Entreprise huet ënnerstrach, datt d’Retarde vun Testresultater virun allem drop zeréckzeféiere sinn, well Leit iertemlecherweis falsch Nummeren uginn oder et technesch Problemer mam Handy gouf.