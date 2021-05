Am Kader vun enger internationaler Drogenoperatioun sinn op der Gare zu Rodange wärend 4 Stonnen d'Zich an d'Busser an den Alentouren kontrolléiert ginn.

D'Police an d'Douane hunn en Donneschdeg am Ganze 50 Persounen ënnert d'Lupp geholl. 11 hate kleng Quantitéiten Droge bei sech a goufe protokolléiert. Eng Persoun krut eng Strof, well se refuséiert huet, eng Mask unzedoen, an et gouf ee Verstouss géint d'Awanderungsgesetz notéiert.

Nieft Lëtzebuerg waren och änlech Operatiounen an der Belsch, Frankräich an an Holland. Zil vun der Operatioun "Hazeldonk" war et, déi international Drogelienen ze zerschloen a Verkafspunkten opzehiewen.

De Communiqué vun der Police

Opération Hazeldonk dans la région de police Sud-Ouest



Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues, la Police Grand-Ducale a participé en étroite collaboration avec l'Administration des Douanes et Accises et avec le support de maître-chiens de la Police et de la Douane, sur réquisition du parquet à l'opération internationale nommée "Hazeldonk".

L'opération, qui s'est déroulée hier, le jeudi 27.05.2021 à la gare de Rodange au Luxembourg, a eu lieu simultanément en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

Les trains, les bus, la place et les alentours de la gare ont été inspectés durant 4 heures et quelque 50 personnes ont été contrôlées. Les chiens policiers et douaniers ont détecté de petites quantités de drogues auprès de 11 personnes, à l'encontre desquelles des procès-verbaux ont été dressés.

De plus, une violation de la loi sur l'immigration a été enregistrée. Dans le cadre des dispositions légales Covid-19, une personne, qui refusait le port du masque, a été verbalisée par avertissement taxé. En conséquence, les agents ont été injuriés et dérangés dans l'exécution de leur travail à plusieurs reprises, raison pour laquelle un procès-verbal a été dressé.

Les opérations communes de contrôles transfrontaliers des services de police et de douanes des pays du Benelux et de la France, portent le nom "Hazeldonk", selon un village néerlandais sur la frontière belge qui se situe sur une des routes principales des trafiquants de drogues européens.

L'objectif de ces collaborations est de lutter contre le trafic à petite échelle (le tourisme de la drogue) et de démanteler les lieux de vente aux Pays-Bas. Les opérations s'étendent sur le trafic routier, ferroviaire et aérien.

À l'initiative des opérations "Hazeldonk" étaient la France et les Pays-Bas en 1995. Les autres membres y ont adhéré plus tard.