Wéi de CGDIS e Sonndeg am Nomëtteg gemellt huet, gouf et bei den Accidenter véier Blesséierter.

Kuerz viru 14.30 Auer ass e Cyclist tëscht Manternach a Berbuerg gefall an huet sech wéigedoen.



D'selwecht ass et engem Vëlosfuerer zu Koplescht kuerz viru 15 Auer gaangen.



Géint 15.30 Auer ass dunn e Motocyclist gefall. Dat tëscht Giwenech a Mompech. Hei war och de Samu op der Plaz.



Um 16.30 Auer war och zu Eeschwëller an der Duerfstrooss e Motorradfuerer gefall. Och dës Persoun gouf verwonnt.