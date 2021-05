Dat op d'mannst gëtt sech erwaart an um Méindeg sinn d'Gesondheetsministesch an de Mëttelstandsminister an de entspriechender Chamberkommissioun.

Op Demande vun der LSAP-Fraktioun gëtt iwwert d'Reouverturesstrategie bei de Restauranten, Baren a Caféen diskutéiert. Aktuell brauch een en negativen Test, fir an de Banneraim ze consomméieren, d'Zuel vu Leit ass op 4 pro Dësch limitéiert an d'Etablissementer mussen um 22 Auer zoumaachen. En vue vun der Entwécklung vun der Pandemie an de leschte Woche gëtt sech awer erwaart, datt d'Reegelen nom 12. Juni manner streng ginn. An der Budgetskontrollkommissioun vun der Chamber gëtt iwwerdeems weider un engem Froekatalog geschafft fir d’Cour des comptes, déi sech mat den Depense vum Large Scale Testing an engem Spezial-Rapport soll befaassen.