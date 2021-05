Le ministère de la Santé et la Direction de la santé tiennent à clarifier certaines informations diffusées ces derniers jours via les réseaux sociaux et la presse concernant les tests avant des évènements avec plus de 150 participants. En effet, les concepts sanitaires validés par la Direction de la santé continuent à prévoir de manière systématique, en cas d’obligation de test pour accéder à l’évènement, les trois options suivantes: Présenter le résultat négatif d’un test PCR réalisé dans les 72 heures avant le début de l’évènement. Présenter le résultat négatif d’un test ou autotest certifié par une personne autorisée à cet effet en application de la loi COVID-19. Le test doit être réalisé dans les 24 heures précédant le début de l’évènement. Réaliser sur place, et sous surveillance de l’organisateur, un autotest dont le résultat devra être négatif. Ainsi, les autotests non-certifiés par une personne autorisée ou dont le prélèvement n’est pas réalisé sous la surveillance de l’organisateur ne sont pas acceptés.