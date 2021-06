Wéinst engem Hausbrand zu Esch an der Éilerenger Strooss/CR110 gouf de Rond-point an der rue Henri Koch beim Lycée Guillaume Kroll fir den Trafic gespaart.

Éischten Informatiounen no war de Brand net weider schlëmm an e war och séier geläscht. D'Strooss war kuerz no 8.30 Auer nees fir den Trafic op.