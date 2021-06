À l’occasion de la Journée mondiale du lait du 1er juin, une délégation de l’association Lëtzebuerger Verband fir Molkereifachleit an Mëllechwirtschaftler (LVM) a rencontré le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider, et lui a remis une corbeille de produits laitiers. Véritable association ambassadrice des produits laitiers, le LVM sensibilise et informe chaque année le grand public sur la qualité et la variété des gammes laitières luxembourgeoises ainsi que sur les métiers afférents. Si en raison de la situation sanitaire actuelle, le cortège habituel auprès des institutions et du marché alimentaire à la place Guillaume II n’a pas eu lieu, les représentants de l’association LVM ont choisi de placer les œuvres sociales au cœur de la journée, et de visiter le SOS Kannerduerf à Mersch ainsi que l’épicerie solidaire Cent Buttek à Bettembourg. Par ailleurs, une large quantité de différents produits laitiers ont été offerts à ces œuvres sociales, avec le soutien financier du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Romain Schneider a remercié tous les acteurs du secteur laitier pour avoir assuré la production et l’approvisionnement de produits laitiers de qualité depuis le début de la pandémie, et a rappelé qu’une filière laitière bien diversifiée représente un pilier essentiel de l’agriculture luxembourgeoise. Le ministre a aussi souligné que la crise de la COVID-19 a engendré une prise de conscience collective quant à la qualité de nos produits du terroir, et aux circuits courts.