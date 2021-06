Wéi de CGDIS mellt, goufen et en Dënschdeg Accidenter op der Stater Gare, zu Furen, Nidderkuer, tëscht Pënsch a Boukels, grad ewéi um Findel.

Bei all dësen Accidenter gouf jeeweils eng Persoun verwonnt.

Géint 22.40 Auer war um Findel en Auto an e Bam gerannt, woubäi eng Persoun blesséiert gouf.

Eng hallef Stonn virdrun ass tëscht Pënsch a Boukels en Auto an de Gruef gaangen. Och hei gouf et ee Blesséierten.

An kuerz viru 21 Auer war zu Nidderkuer e Motocyclist gefall a gouf och blesséiert.

Géint 18.30 Auer ass zu Furen an der Dikrecherstrooss en Automobilist mat sengem Gefier an eng Kapell gerannt an eng Stonn virdrun ass an der Avenue de la Liberté op der Stater Gare e Motocyclist gefall. Och hei gouf al Kéiers eng Persoun verwonnt.

Géint 1 Auer um Mëttwoch waren d’Pompjeeë vun Hiefenech, der Fiels a Konsdref da gefuerdert, well zu Hiefenech (Härepesch) e Gaardenhaischen gebrannt hat. Et blouf beim Materialschued.