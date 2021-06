De Mann war no engem versichten Abroch an der Rue Neuve geflücht, konnt awer wéineg spéider gefaasst ginn. E weidere Verdächtegen ass nach op der Fluch.

Eng Persoun gouf also vun der Police verhaft, eng weider ass nach op der Flucht. De Mann ass ongefeier 23 Joer al, 1,80m grouss, huet e Baart, an dréit eng schwaarz Jeansbox an e gielen T-Shirt.

Wa Persounen eng verdächteg Persoun gesinn, sollen déi sech direkt um 113 mellen. D'Police réit och, keng Leit mam Auto matzehuelen.