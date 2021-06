Géint 10.30 Auer koum et e Mëttwoch de Moien op der N23 tëscht Osper an Hueschtert zu engem Accident mat engem Bus.

De Chauffeur vum Bus war mat sengem Gefier vun der Strooss ofkomm an ass am Gruef un d'Hale komm. Dem CGDIS no gouf eng Persoun beim Accident blesséiert.

Op der Plaz waren de CIS Rammerech a Réiden an eng Ambulanz vu Réiden.

Wéinst dem Accident huet d'Strooss misse fir de Verkéier gespaart ginn.