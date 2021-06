Zu Ettelbréck léisst d'Gemeng den Ament eng Solaranlag um Daach vum Parkhaus bei der Däichhal installéieren.

Ma amplaz datt d'Entreprise dat eleng mécht, kritt si Verstäerkung vun enger 100 Schüler a Schülerinnen aus dem Lycée Technique vun Ettelbréck. D'Fanny Kinsch war sech de Projet ukucken, deen an Zesummenaarbecht mat Greenpeace realiséiert gëtt.

LTETT-Schüler baue Solaranlag / Reportage Fanny Kinsch

"Mir leeën d'Profiller, wéi der gesitt, an duerno kommen d'Panneauen drop, mir verleeën och d'Kabelen an alles, dat heescht si gesi wierklech vun Ufank bis Schluss, wat et heescht, sou eng Solaranlag ze bauen", seet de Fränk Thinnes vu Greenpeace. Wärend 2 Woche kënnt all Dag eng nei Grupp Schüler, um Enn wäerten zwee Drëttel vun der Solaranlag vun de Lycéesschüler gebaut sinn. 125 Stéit kënnen domat 25 Joer laang mat Stroum versuergt ginn. D'Iddi koum vum Ettelbrécker Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf, dee gesinn hat, datt et och schonn an anere Lycéeën esou Projete gouf.

"Mir hunn an der Ausschreiwung dat do direkt als Konditioun mat dragesat, dass eben dann dat wat soss d'Aarbechter vun der Firma selwer maachen, déi Zäit musse se hei investéieren an d'Begleedung vun de Schüler, si mussen all Schrack gutt heeschen, superviséieren, well et ass d'Firma duerno déi d'Garantie fir d'Anlag muss iwwerhuelen."



Well duerch d'Pandemie eng Rei Ausbildungsplazen a Stagen an d'Waasser gefall sinn, sollen d'Schüler op dëse Wee awer d'Geleeënheet kréien, praktesch Erfarung ze sammelen an de Beruffsalldag kennenzeléieren, seet den Direkter vum LTETT, de Fränk Fries.

"Et ass schonn eng Erausfuerderung an enger Pandemie eng Aarbechtsplaz ze sichen, respektiv eng Plaz fir en Apprentissage kënnen ze maachen. Verschiddener hunn déi Saache ganz gutt gemeeschtert, anerer haten do wierklech Schwieregkeeten, fir der ze fannen, Stagë sinn zum Deel och ausgefall, déi soss awer och ganz wichteg sinn an der Orientatioun vun deene Schüler an dofir sinn ech ëmsou méi frou, dass e Projet, wéi deen hei, ka stattfannen ,fir de Schüler d'Méiglechkeet ze ginn, fir den Alldag an hirem Beruff och z'erliewen an ech si besonnesch frou, dass déi Entreprise hei sech sou vill méi gëtt, fir déi Sécherheetsmoossnamen ze huelen, dass Schüler och sécher hei um Daach kënne schaffen."

Den Ettelbrécker Lycée géing doriwwer eraus och scho méi laang e besonnesche Fokus op déi erneierbar Energie leeën, seet den Direkter Fränk Fries.

"Mir hunn eng eege Sektioun, déi sech ëm d'Ëmwelttechnologië këmmert, mir hunn d'Smart Technologies, dat heescht dat ass alles schonn am Beräich vun deenen erneierbaren Energien, vum Developement durable, vun der Nohaltegkeet. Dat ass eng Saach, déi wäert och muer an der Aarbechtswelt hir Plaz nach vill méi fannen a muer wäerten et Beruffer ginn, déi haut nach keen Numm hunn. Awer mir mussen d'Schüler haut schonn dorop preparéieren an dat ass d'Erausfuerderung, déi mir och a sou Projete wéi deem hei gesinn."



Den Doni an den Diogo, déi um Daach vum Parkhaus geschafft hunn, sinn op der Smart-Technologies-Sektioun. Do wiere si schonn am Virdeel, soen déi zwee Jonk.

"Perséinlech hunn ech missten e Stage maache fir d'Schoul dëst Joer an ech gouf och direkt ugeholl, d'Leit sichen och vill vun eiser Sektioun, et gëtt vill gesicht."



"A mengen Aen ass et net schwéier, eng Aarbecht ze fannen an dëser Sektioun. Ech fannen et huet ee vill Dieren, déi engem op stinn, et huet ee vill Opportunitéiten."



Fir d'Schüler war dat lescht Joer mat de Corona-Mesuren net sou einfach, vun Doheem léiere géing manner gutt goen an och un d'Masken hätt ee sech emol misse gewinnen. Ma et wier ebe fir jiddereen esou an do kéint een näischt maachen.