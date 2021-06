Pour la semaine du 24 au 30 mai, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a continué à diminuer de 495 à 354 (-28,5%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 1.757 à 1.298 contacts (-40,6%). Cette baisse se poursuit pour la 9e semaine consécutive pour les nouvelles infections et pour la 5e pour les cas contacts. Notons pourtant, que le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 24 au 30 mai a fortement diminué de 72.118 à 44.490. 209 personnes ont déclaré un test antigénique rapide positif. En date du 30 mai, le nombre d'infections actives était à nouveau en baisse avec 878 (par rapport à 1.283 au 23.05) et le nombre de personnes guéries est passé de 67.483 à 68.238. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19+ reste stable (32,6 ans). Le nombre de nouveaux décès en lien avec la COVID-19 reste bas avec 4 décès à déplorer. La moyenne d’âge des personnes décédées a diminué à 71 ans. Dans les hôpitaux, on constate une nouvelle diminution substantielle des admissions de patients COVID confirmés en soins normaux, avec 19 hospitalisations contre 28 la semaine précédente. Dans les soins intensifs le nombre de lits occupés a également baissé de 19 à 13. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est restée stable à 58 ans. Les données relatives à la COVID-19 ne seront plus publiées les weekends à partir du 5 juin Au vu de l’évolution positive de la situation sanitaire, le ministère de la Santé ne communiquera plus les données relatives à la COVID-19 les weekends, jusqu’à nouvel ordre. Par contre, les statistiques relatives au weekend pourront être consultées dans les graphiques publiées le lundi sur le site www.covid19.lu, ainsi que sur le site Open Data: https://data.public.lu. Cette décision a été prise afin de permettre un moment de répit aux équipes hospitalières et du Monitoring. Taux de positivité et taux d’incidence Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) est resté stable à 0,81 (0,82 pour la semaine précédente) et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) a légèrement augmenté de 0,69% à 0,80% (moyenne sur la semaine). La même évolution peut être observée pour le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, qui est passé de 1,45% à 2,24%. Le taux d'incidence continue clairement sa tendance à la baisse, pour toutes les tranches d’âge, avec 56 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 78 cas pour 100.000 habitants pour la semaine du 17 mai. La plus grande diminution est enregistrée dans les catégories d’âge des 0-14 ans (-41%) et des 75 ans ou plus (-40%). La catégorie des 75 ans ou plus a le taux d’incidence le plus bas avec 7 cas pour 100.000 habitants suivie par la tranche d’âge des 60-74 avec 24 cas pour 100.000 habitants. La catégorie des 15-29 ans a le taux d’incidence le plus élevé avec 85 cas pour 100.000 habitants. Quarantaines et isolements Pendant la semaine du 24 au 30 mai, 1.169 personnes se trouvaient en isolement (-29,7%) et 1.128 en quarantaine (-40,6% par rapport à la semaine précédente). Contaminations Pour les 354 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 46,2%, suivi par l’éducation (5,1%), les loisirs (3,7%), le travail (2,7%) et les voyages à l’étranger (2,3%). Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable diminue légèrement à 38,8%. Vaccinations: point de situation Pour la semaine du 24 au 30 mai, 25.682 doses ont été administrées au total. Cette baisse s’explique par la diminution des doses livrées par rapport aux doses attendues. 7.001 personnes ont reçu une 1re dose et 18.681 une 2e, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 1er juin à 356.322 (1re et 2e dose). 135.558 personnes présentent un schéma vaccinal complet. L’évolution des variants Pour la semaine du 17 au 23 mai, la couverture du séquençage de la population était de 66,3%, donc nettement supérieure au taux optimal de 10% recommandé par ECDC pour disposer d’un échantillonnage représentatif. Concernant les 495 échantillons réalisés pour la semaine 20/2021, on constate la répartition suivante: le variant britannique UK (B.1.1.7) représente 76,5% des cas, contre 78,9% pour la semaine 19;

le variant indien (B.1.617.2) représente 7,5% des cas, contre 3,8% pour la semaine 19;

le variant sud-africain SA (B.1.351) représente 2,5% des cas, contre 5,9% pour la semaine 19;

le variant brésilien (P.1) représente 2,2% des cas, contre 3,9% pour la semaine 19. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 En raison du jour férié de la semaine du 24 au 30 mai, le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) a réalisé uniquement un échantillonnage des eaux usées en date du vendredi 28 mai. Les résultats y relatifs seront publiés ensemble dans le prochain rapport avec ceux de la semaine 22. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.