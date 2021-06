4 Méint nodeems den elektronesche Patientendossier DSP generaliséiert gouf, hunn am Ganzen 12% vun de Leit hiren Dossier de soins partagés aktivéiert.

915.000 sougenannt DSPe sinn den Ament op. Dat äntweren d'Gesondheets- an de Securité sociales-Minister op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Françoise Hetto.

PDF Parlamentaresch Fro an Äntwert

Nëmmen 0,16% vun all de Leit hunn hiren Dossier awer och aktiv zougemaach. Antëscht sinn iwwer dräi Milliounen Dokumenter eropgeluede ginn. Den elektroneschen Patientendossier war zejoert matten an der Covidkris lancéiert ginn.

D'Ministère plangen dowéinst zousätzlech Sensibiliséierungscampagnen fir all Assuré an all Dokter op den Zweck vum Dossier hinzeweisen. Den Ament schaffen 361 Dokteren mam DSP a fëllen deen och mat de medezineschen Donnéeën vun hire Patienten. Et kommen lues a lues awer och zousätzlech Optiounen déi den Dossier méi interessant maachen.

Vun Enn Juni un solle medezinesch Biller wéi Scanner oder Röntgen am Dossier de soins partagés gespäichert ginn. Déi klassesch CDen ginn domadder ofgeschaf.

Enn Juli gëtt de System ePrescriptioun lancéiert, deen et erlaabt, Ordonnancen fir Labostester a Medikamenter an dann duerno och Krankeschäiner ze späicheren. An den nächste Méint soll donieft eng App fir den Handy entwéckelt ginn, fir op sengem Telefon zu all Ament Zougang zum Patientendossier ze hunn.