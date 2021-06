Déi zoustänneg Kommissioun vun der Chamber huet 8 nei Petitioune guttgeheescht, déi geschwënn um Chamber-Site wäerte publizéiert ginn.

Ënnert anerem gëtt de Boykott vun den Olympeschen Wanterspiller zu Peking d’nächst Joer gefuerdert...

Eng finanziell Ënnerstëtzung vum Staat fir Elteren, déi sech decidéieren net schaffen ze goen, mä doheem ze bleiwen fir d’Kanner ze erzéien..

Oder eng Dispenz op der Schaff vun 2 Stonnen fir däerfen Blutt spenden ze goen...

An och d’Reform vun der Ausbildung vun den Educateuren suergt weider fir Rumouers... E Petitionär hätt gäer dass déi nei Reform gestoppt gëtt, fir se anescht op-ze-stellen, fir déi erzéieresch Qualitéit ze sécheren...

D'Petitiounen am Iwwerbléck

Commission des Pétitions

Réunion du 02 06 2021

AVIS POSITIFS

Demande de pétition publique 1876 - Boycott des Jeux Olympiques 2022 en Chine

Dépôt: le 13.05.2021 à 11:40

Pétitionnaire: Louis Burton

Demande de pétition publique 1878 - Finanziell Ennerstëtzung vum Staat fier Elteren

Dépôt: le 17.05.2021 à 14:08

Pétitionnaire: Olivier Betz

Demande de pétition publique 1879 - "Nein" zur neuen Reform betreffend die Ausbildung zum/r Erzieher/in in

Luxemburg

Dépôt: le 18.05.2021 à 12:45

Pétitionnaire: Francis Hoven

Demande de pétition publique 1881 - Reconnaissance du handicap des enfants souffrant d'une des maladies rares

et les souffrances subites par les familles " enfants nourris par gastrostomie " et autres maladies rares non reconnues

comme handicap

Dépôt: le 18.05.2021 à 13:32

Pétitionnaire: Fatima Zahra Daoudi

Demande de pétition publique 1885 - FR: Dispense de travail d'au moins 2 heures pour tous les citoyens souhaitant

faire des dons de sang / LU: Eng Aarbecht-Dispens vun op d'mannst 2 Stonnen fir all Bierger, déi Blutt spenden wëllen

Dépôt: le 20.05.2021 à 10:54

Pétitionnaire: Aurélie Carteri

Demande de pétition publique 1889 - Réserver une part des appels d’offres, pour les petites et moyennes entreprises et pour les nouvelles entreprises : un « Small Business Act ».

Dépôt: le 21.05.2021 à 12:49

Pétitionnaire: Maria de Lourdes Pinheiro de Almeida

Demande de pétition publique 1856 - Demande d’une loi pour une convention collective unique pour le secteur

commerce

Dépôt: le 06.04.2021 à 13:23

Pétitionnaire: Marina Isabel Oliveira Ferreira

Demande de pétition publique 1875 - L'envie de vivre dans un monde meilleur et d'étudier dans une école plus verte..

Dépôt: le 06.05.2021 à 19:29

Pétitionnaire: Diogo da Piedade Baptista