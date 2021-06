D'Annoncen, déi d'Regierung e Mëttwoch gemaach huet, ginn an déi richteg Richtung. Esou heescht et vun der gréisster Oppositiounspartei der CSV.

Reaktiounen op nei Covid-Mesuren / Reportage Dany Rasqué

Zefridde Gesiichter gëtt et bei der Horesca an am Evenementiel ass d'Freed besonnesch grouss.

"No ganz laange Méint gesi mer op eemol vill Liicht um Enn vum Tunnel", seet de Charel Schroeder vun der Luxembourg Event Association. Och wann nach vill ze kläre bleift, wier d'Hoffnung op Normalitéit grouss. An och wann de Wee zeréck eng Erausfuerderung gëtt.

"Mir musse Leit aus dem Chômage eraus huelen, déi ganz laang net méi op hirer Aarbechtsplaz waren. Datt si erëm an hiren normalen Aarbechtsrhythmus kommen, gëtt en Challenge, mä dat ass deen Challenge dee mer gär hätten.E t kënnt erëm Freed an d'Gesellschaft a mir hu jo och ëmmer gesot, datt Veranstaltungen net einfach verschwannen. Sécherlech ginn et Erausfuerderungen a sécherlech ginn et och nach vill oppe Froen. "

Dat ass bei der Horesca net anescht. Do huet den Telefon och scho méi wéi eemol gerabbelt. D'Annoncen, déi d'Regierung gemach huet, begréisst de François Koepp, de Generalsekretär vun der Horesca.

"Mir hate jo eng ganz Partie Revendicatiounen, engem groussen Deel dovunner ass Rechnung gedroe ginn a mir si ganz frou doriwwer. Effektiv d'Mëttesgeschäft, dat huet e bëssen ënnert deenen Tester gelidden. Bei 4 Leit um Dësch brauch ee jo da keen Test méi ze maachen an dat ass am Fong e Schrëtt an déi richteg Richtung."

An déi richteg Richtung ginn d'Annoncen och fir den CSV-President Claude Wiseler, dee jo de gesondheetspolitesche Spriecher vun deene Chrëschtlech-Sozialen ass. Hie bleift awer nach bësse virsiichteg:

"Ech reservéieren eng definitiv Ausso bis mer de Gesetztext gesinn, well den Däiwel läit wéi ëmmer am Detail. Mir géinge gäre kucken, wéi dat wat annoncéiert ass, wat eis positiv schéngt, wéi dat sech um Pabeier ausdréckt."

De Claude Wiseler begréisst besonnesch, datt d'Ausgangsspär ewechfält an datt een duerch de grénge Zertifikat erëm méi Fräiheete kritt. Hie weist drop hin, datt d'CSV dat scho laang gefuerdert huet a fënnt, datt een dat och scho beim leschte Gesetz hätt kënnen, sollen a misste maachen.