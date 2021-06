„D'Regierung muss sech outen", schreift d'Staatsbeamtegewerkschaft en Donneschdeg de Moien an engem Communiqué.

D'CGFP fuerdert mat Nodrock eng fräiwëlleg Impf-Prioriséierung fir gewëss systemrelevant Beruffer an der Fonction Publique. D'Staatsbeamtegewerkschaft huet ëmmer méi d'Gefill, d'Regierung wéilt op Zäit spillen an aneren d'Responsabilitéit zouschousteren. Hat d'Regierung den 3. Mee hire prinzipiellen Akkord ginn, sou wieren d'Konditiounen elo all erfëllt, dorënner den Avis vum Ethikrot, deen awer nach net verëffentlecht ass. Kéim Impf-Prioriséierung net séier elo, da wier dat de Beweis fir eng „krass Feelaschätzung" vu Säite vun der Regierung. D'CGFP fuerdert donieft nach emol, datt d'Leit solle kënnen hiren Impfstoff aussichen.

De Premier Xavier Bettel hat en Donneschdeg op Nofro hi gesot, d'Impf-Prioriséierung géing d'nächst Woch gekläert ginn.