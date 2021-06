Bei Bauaarbechten op engem Chantier vun der Stroossebauverwaltung ass et zu engem Tëschefall komm, bei deem d'Kanalisatioun blockéiert gouf.

Dobäi ass d'Ofwaasser an d'Drosbech gelaf. Zanter dem 2. Juni gëtt d'Ofwaasser ofgepompelt, bis d'Kanalisatioun nees gefléckt ass. Sou heescht et vum Waasserwirtschaftsamt.

En Donneschdeg de Moie géint 11 Auer huet de Barrage, deen d'Kanalisatioun ofdichte sollt, wéinst deem staarke Reen noginn an et ass nees zäitweis Ofwaasser an d'Baach geroden. Dëst gouf direkt behuewen an de Baachlaf gouf och mat klorem Waasser gespullt. Dobäi handelt et sech ëm haislecht Ofwaasser, dat an d'Baach koum. Dëst wier opgrond vun enger héijer Ammoniumkonzentratioun an der staarker organescher Belaaschtung toxesch fir d'Fësch, heescht et weider vum Waasserwirtschaftsamt.