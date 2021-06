Kuerz no 23 Auer en Donneschdeg huet et an enger Industrie-Hal zu Beetebuerg gebrannt. Detailer sinn nach keng bekannt.

Wéi de CGDIS mellt, waren d'Pompjeeë vu Keel, Diddeleng a Beetebuerg am Asaz, grad ewéi d'Beetebuerger Ambulanz. Informatiounen iwwert d'Ausmooss vum Brand oder iwwert eventuell Blesséierter ginn et nach keng. Kuerz no 19 Auer gouf et nach e Feier an enger Scheier zu Mëlleref. Hei waren d'Pompjeeë vu Lëntgen, Luerenzweiler a Steesel op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanz vu Lëntgen. Och hei ginn et keng weider Informatioune vum CGDIS.