Virun e puer Wochen haten d'Psychotherapeuten de Verhandlungsdësch verlooss.

Ma lo schéngen d'Associatioun Fapsylux an d'Gesondheetskeess d'Negociatiounen nees opzehuelen. An engem Communiqué vun der CNS heescht et e Freideg de Mëtteg, datt ee sech vun nächster Woch un nees gesäit. D'Zil ass et bis de 15. Juli op e gemeinsamen Nenner ze kommen.

An den Diskussioune geet et jo ëm d'Prise en charge vu Psychotherapie-Seancen.

Schreiwes vun der CNS

La CNS informe la presse qu'il a été décidé entre la Caisse nationale de santé et la Fapsylux

d'organiser des entrevues à partir de la semaine prochaine avec comme objectif de concilier

les propositions des deux parties jusqu'au 15 juillet.



De nouvelles informations suivront donc après cette date.