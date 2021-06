An 3 Fäll goufen et Kollisiounen tëscht engem Motocyclist an engem Automobilist.

Zweemol koum et um hallwer 1 e Freideg de Mëtteg zu Accidenter an deene Motocyclisten involvéiert a blesséiert goufen. Dat eemol zu Colmer Bréck an eemol zu Hengescht. Kuerz drop koum et um CR128 zu enger weiderer Kollisioun tëscht Auto a Moto. Eng Persoun gouf och hei blesséiert. Um hallwer dann eng weider Chute vun engem Motocyclist, dat op der N24 bei Wolz.