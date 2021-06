An de Supermarché akafe goen an an engems de Recycling ofginn. Eng praktesch Saach.

De Konsumenteschutz begréisst den Offall-Gesetz-Projet, dee virgesäit, datt an Zukunft all Supermarché vun op d'mannst 1500m2 e Recycling-Zenter muss hunn. Et gëtt awer och Kritik.

Sollt de Projet vum Offallgesetz an der aktueller Versioun ugeholl ginn, missten an Zukunft 45 Supermarchéën am Land en eegene Recycling-Zenter fir haaptsächlech Emballagen ubidden. Do kéint een also déi Saachen ofginn, déi d’Gemengen an d’Valorlux haut schonn heem siche kéimen, seet de Claude Bizjak, Directeur adjoint Confédération Luxembourgeoise du Commerce. E System, dee sech bewäert hätt a wou d’Leit matmaache géifen.

D’Handelskonfederatioun gëtt ze bedenken, datt d’Supermarchéeën aus konkurrenzielle Grënn riskéieren, och Offall vu schlechter Qualitéit unzehuelen, deen u sech näischt am Recycling verluer hätt.

De Gesetzprojet fir d’Recycling-Zenteren an de Supermarchéen géif op engem Pilot-Projet baséieren, deen zanter 10 Joer um Houwald leeft a bis ewell ni vum Ëmwelt-Ministère evaluéiert gi wier, esou nach d’Kritik. Dofir hätt ee kee Versteesdemech. Virop well di eenzeg Etüd, déi et iwwer de Projet gëtt, weise géif datt d’Recycling-Qualitéit hei méi schlecht wier an et 10 Mol méi deier wier, esou nach de Claude Bizjak.

Déi besoten Etüd, déi d’Valorlux maache gelooss hat, gëtt vum Ëmweltministère kontestéiert an ass am Gaang iwwerschafft ginn. D’CLC schätzt d’Käschten fir di 45 Recycling-Zentren an de Supermarchéen ze bedreiwen op 12 Milliounen Euro d’Joer.

Ween dës soll finanzéieren, dat ass di grouss Fro, déi souwuel d’CLC, wéi och de Gemengesyndikat Syvicol sech stellen. Ween ass responsabel dofir? Ween organiséiert dat? Fir den Emile Eicher, President vum Syvicol sti vill Froen op.

Wéi gëtt duerno ofgerechent? Ginn d’Tonnagen op déi Gemenge berechent, wou dës Recycling-Zentere stinn? Besonnesch fir Gemengen am Grenzgebitt kéint dat deier ginn, well och mat sougenanntem Offall Tourismus ze rechne wier, fäert de Syvicol.

Iwwer de geplangte Gesetzestext soll an de betraffene Supermarchéen eng zousätzlech Plaz fir de Recycling geschafe ginn, seet iwwerdeems d’Ëmweltministesch. Eleng de Littering laanscht d’Stroosse géif de Steierzueler 1 Millioun Euro d’Joer kaschten. Dofir wier et d’Responsabilitéit vum Staat fir eng Panoplie vu Léisungsweeër unzebidden. D’Gesetz géif e Kader ginn, duerno géif ee sech mat all den Acteuren zesumme sëtzen a kucken, wéi kréie mer dat hin. Esou d’Carole Dieschbourg.

D’Handelskonfederatioun fuerdert, datt an dësem Dossier opgrond vu klore Fakten tranchéiert gëtt. Dovunner ofgesinn, géifen d’Commerce scho fir de Recycling bezuelen, ënner anerem iwwer Cotisatioune bei der Valorlux. Um Enn géif de Client riskéieren, fir déi zousätzlech Recycling-Offer ze bezuelen.